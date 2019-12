Borsa: Trump pesa su Asia, giù Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in calo dopo i nuovi timori di una dilazione dell'accordo sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti come lasciato intendere del Presidente Usa, Donald Trump.

Tokyo ha terminato gli scambi con l'indice Nikkei in flessione dell'1,05%, Hong Kong sta chiudendo peggio e nel finale segna un ribasso dell'1,2%. Meglio le Borse cinesi (Shanghai -0,2%, Shenzhen +0,2%), ma Seul ha chiuso in calo dello 0,7% e soprattutto Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, ha accusato un ribasso dell'1,5% appesantita dai gruppi delle materie prime.

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei, con Londra vista partire in lieve calo e le altre Borse in leggero rialzo.