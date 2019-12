Borsa: Milano positiva con le banche

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Giornata positiva per Piazza Affari (+1,3%), così come per le altre principali Borse europee, mentre si abbozza un dialogo sui dazi Usa-Europa, alla vigilia dell'Eurogruppo, che stoppa il Belpaese su modifiche al Mes. Per l'Italia l'Istat riferisce un calo della disoccupazione, mentre abbassa la stima del Pil 2019 (+0,2%) e alza quella 2020 (+0,6%). Bene le banche, con lo spread chiuso a 160,5 punti, mentre Moody's ha cambiato l'outlook degli istituti italiani da negativo a positivo. Bene Banco Bpm (+2,9%), Ubi (+2,5%), Intesa (+2%), Unicredit (+1,9%) il giorno dopo il piano. In crescita i petroliferi, col greggio in salita (wti +4%) il giorno prima dell'Opec+. Su Saipem e Tenaris (+2,1%), come Eni (+1,2%).

Guadagni per le auto con Fca (+1,2%).

Tra i migliori Buzzi (+3,4%), Juve (+2,9%) e Atlantia (+2,4%) nonostante il taglio del rating da Moody's. Salgono Azimut e Cnh (+2,1%), Tim (+1,6%). Piatta Gedi sul prezzo dell'offerta di Exor (+1,5%), in rialzo Cir (+0,9%). Frena invece Astaldi (-1,8%).