Borsa: Milano in leggero rialzo

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - I primi scambi in Piazza Affari, dopo un avvio piatto, mostrano una tendenza positiva: l'indice Ftse Mib sale dello 0,3%, con Azimut, Juventus e Cir che crescono di oltre un punto percentuale.

Atlantia sale dello 0,9% e non soffre del taglio di ieri del rating di Moody's, così come le banche appaiono indifferenti al miglioramento dell'outlook sul settore, con Unicredit che ondeggia attorno alla parità dopo le reazioni alla dichiarazione degli esuberi. Pochi spunti anche tra i titoli a minore capitalizzazione, dove comunque spicca Monrif che sale di quasi tre punti percentuali.