Borsa: Europa positiva, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Dopo una partenza incerta, i mercati azionari del Vecchio continente si sono intonati decisamente al positivo: Francoforte e Parigi salgono dell'1,1%, Milano di un punto percentuale, mentre Londra resta il listino più timido con un rialzo dello 0,3%.

In attesa dell'Eurogruppo che sarà in gran parte incentrato sul Mef, in Piazza Affari i rialzi maggiori sono per Banco Bpm (+2,8%), Azimut (+2,4%) e Atlantia, che sale del 2,3%. Bene anche Ubi (+1,7%) mentre Tim si muove cauta (+0,2%) e Nexi cede lo 0,8%. Tra i titoli a minore capitalizzazione, in ribasso di oltre due punti percentuali Banca Profilo.