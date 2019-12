Borsa: bene Europa, Londra in negativo

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - In attesa dell'apertura di Wall Street, con i future Usa in positivo, continuano la seduta in rialzo le principali Borse europee, tranne Londra, che gira verso il negativo (-0,06%) con in calo la variazione delle riserve a novembre, nella giornata in cui si apre il vertice Nato dei 70 anni, alla vigilia dell'Eurogruppo. La migliore è Madrid (+1,2%) dove salgono gli indici pmi dei servizi e composto. Seguono Parigi (+1%) dove i due indici calano, Francoforte (+0,9%) dove salgono e Milano (+0,9%) dove scendono e lo spread è in calo a 161.

A trainare i listini sono semiconduttori, industria e finanza, insieme alle auto. Crescono Asml (+2,7%), Stm (+2,2%) e Infineon (+2%). Tra le banche spiccano SocGen (+2,7%), Banco Bpm (+2,5%), Banco Santander (+2,4%), Bankia (+2,3%). In rialzo le auto, con Peugeot (+1,1%), Volkswagen (+0,7%), Renault (+0,6%), Daimler (+0,5%) e Fca (+0,2%). Su i petroliferi, in particolare Lundin (+2,9%) , Repsol e Equinor (+1,6%) col rialzo del greggio (wti +1,5%).