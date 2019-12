Borsa Milano solida (+0,7%) con Ferrari

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Piazza Affari alla boa di metà giornata si presenta di qualche frazione come la migliore in Europa, nonostante una lieve tensione sui titoli di Stato: l'indice Ftse Mib sale dello 0,7%, con Francoforte in aumento di mezzo punto e Madrid dello 0,3%. In calo di qualche frazione Parigi mentre Londra, la meno debole nello scivolone della vigilia, perde lo 0,9%. In Borsa a Milano nel paniere principale il titolo migliore è Recordati (+2,6%), seguito da Amplifon (+2,4%) e Ferrari, che sale del 2,3% anche in scia a un report positivo di Goldman Sachs. In aumento dello 0,9% Unicredit dopo la presentazione del piano strategico, piatta Fca, in crescita di mezzo punto Exor e Atlantia, debole Mediaset (-0,7%) con la controllata spagnola più pesante (-1,6%). In calo di un punto percentuale Ubi, mentre tra i titoli a minore capitalizzazione Gedi (+60% a 0,45 euro) si allinea al prezzo dell'offerta con Cir che scende del 7% dopo i rialzi precedenti.