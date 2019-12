Mes: fonti, è pronto,meglio chiudere ora

(ANSA) - BRUXELLES, 2 DIC - La riforma del Trattato sul Mes "è stata già approvata a giugno, stiamo solo discutendo la legislazione secondaria, meglio chiudere ora": così fonti dell'Eurogruppo coinvolte nel negoziato sul Mes, secondo cui comunque "la firma del Trattato sul Mes a dicembre non è necessaria, può avvenire uno due-mesi più tardi". Secondo le fonti, riaprire il testo del Mes sarebbe anche in via teorica possibile, ma è molto rischioso perché permetterebbe a ognuno di sollevare altre questioni che si erano invece chiarite a giugno scorso quando si trovò l'accordo politico.