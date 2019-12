Cdp:Palermo,con Assofondi 1mld a imprese

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Entro la metà di dicembre Cdp e Assofondipensione dovrebbero firmare un accordo per un fondo che investa circa un miliardo nell'economia reale italiana. Lo ha detto l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo. Cdp dovrebbe investire 500 milioni e altri 500 sono previsti in arrivo dai fondi negoziali. Il closing è previsto per luglio. L'obiettivo è quello di supportare la crescita e la competitività delle imprese italiane facilitando l'afflusso di investimenti verso l'economia nazionale attraverso una piattaforma, costituita da fondi di fondi, gestita dal Fondo Italiano di investimento SGR (FII SGR), che investirebbe in fondi di private equity, private debt, nonché potenzialmente in altre asset class. È previsto per il prossimo 15 gennaio un incontro di approfondimento tecnico per i fondi pensione interessati.