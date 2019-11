Ricci, subito azione Governo su Berloni

(ANSA) - PESARO, 30 NOV - Sulla messa in liquidazione della Berloni cucine di Pesaro, prime mosse del sindaco Matteo Ricci che ieri aveva incontrato i lavoratori in sciopero durante il picchetto davanti allo stabilimento. "Ieri sera ho deciso insieme al presidente della Regione Luca Ceriscioli di coinvolgere subito il Governo Italiano per la strana vicenda Berloni. - spiega Ricci su Facebook - Alessia Morani, sottosegretario allo sviluppo economico, è già al lavoro sulle autorità del Taiwan per fare pressione sui soci che hanno deciso di mettere in liquidazione l'azienda. È inaccettabile per l'Italia che imprenditori stranieri trattino in questo modo un'azienda che si è ripresa e che funziona. - osserva il sindaco di Pesaro - Speriamo che la protesta del Governo italiano possa essere utile nelle prossime ore ad un ripensamento dei soci Taiwandesi sulla procedura di liquidazione. È una partita molto complessa, - conclude - ma faremo di tutto per mantenere marchio, produzione e posti di lavoro a Pesaro. #wepesaro".