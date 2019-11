Atteso calo produzione novembre (-0,3%)

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il Centro Studi Confindustria rileva un calo della produzione industriale dello 0,3% in novembre su ottobre, quando è stimata aumentare dello 0,3% su settembre. Nel quarto trimestre 2019 si registra una variazione acquisita nulla, dopo il -0,5% rilevato dall'Istat nel terzo. La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, arretra in novembre dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2018; in ottobre è diminuita dell'1,4% sui dodici mesi.

Gli ordini in volume scendono dello 0,4% su ottobre (-0,2% su novembre 2018), quando sono diminuiti dello 0,3% sul mese precedente (-0,2% annuo). La bassa dinamica dell'attività nei mesi autunnali, secondo gli imprenditori, è spiegata dal rallentamento di entrambe le componenti della domanda. Quella estera, che già nei mesi scorsi aveva mostrato una crescente debolezza, è giudicata in ulteriore frenata, soprattutto nel comparto automotive. Sul fronte della domanda interna, invece, i consumi delle famiglie sono visti in più lenta espansione.