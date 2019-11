Oro: lieve rialzo 1.458 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il prezzo dell'oro è in lieve rialzo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.458,33 dollari l'oncia in aumento dello 0,1%. Nel mese il consuntivo è però negativo, con un calo complessivo del 3,6 per cento, il maggiore da novembre 2016, ovvero dell'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.