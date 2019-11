Nautica: Sanlorenzo, crescita moderata

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Il gruppo degli yacht di lusso, Sanlorenzo, prevede per i prossimi anni una "crescita principalmente organica. Non abbiamo intenzione di comprare altri marchi, perché il monobrand è vincente" in questo settore.

Così il presidente del gruppo, Massimo Perotti, durante la presentazione dell'Ipo, aggiungendo che il 2019 si chiuderà con un fatturato "tra i 430 e i 456 milioni di euro".

Dopo la quotazione l'azienda si aspetta "una crescita moderata, garbata, a singola cifra (tra 8-9%) fatta da una maggiore efficienza degli stabilimenti e, principalmente, dalla crescita dei nuovi modelli", spiega Perotti, evidenziando come l'azienda sia "cresciuta molto" negli ultimi anni, producendo solo 50 barche all'anno. Nei prossimi anni prevede di "aumentare la produzione, ma rimanendo sempre al di sotto delle 100 unità, quindi con un business model diverso dai nostri concorrenti".

L'intenzione è inoltre di "distribuire il 30-40% dell'utile netto nel 2020 e nel 2021".