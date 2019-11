Manovra: cambia 8xmille, priorità a edilizia scuola

Cambia l'8 per mille. I contribuenti potranno scegliere la destinazione dell'8 per mille di competenza statale e finalizzarlo alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico delle scuole. Lo prevede un emendamento al dl fisco dei relatori, depositato in commissione Finanze alla Camera. Stop anche alla deroga che permette di destinare le risorse ad altre finalità rispetto a quelle individuate dai cittadini.