Borsa: Milano meglio con dati inflazione

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Migliora la Borsa di Milano (+0,3%) con la diffusione dei dati Istat su inflazione e lavoro, dopo che quelli sul Pil dell'eurozona hanno fatto girare in positivo anche le altre principali Piazze del Vecchio continente, tranne Londra.

Bene le utility, con Terna (+1,3%, Snam, Hera e A2a (+1%).

Bene anche il lusso, con guadagni per Ferragamo (+0,9%) e Moncler (+0,7%). Tra i titoli in cima al listino principale Recordati (+1,7%) e Diasorin (+1,6%). Bene Tim (+0,7%) e Enel (+0,5%). In positivo le banche, con lo spread a 160 punti: le migliori Unicredit (+0,7%) e Banco Bpm (+0,3%).

Pesanti i costruttori con Buzzi (-3,5%), mentre sono in positivo Astaldi (+0,5%) e Salini Impregilo (+0,9%). Soffre Atlantia (-1,5%) con le notizie sulla concessione autostradale di Aspi in bilico, mentre sono ottimiste le altre autostrade con Astm (+0,7%) e Sias (+0,3%). Male i petroliferi come Saipem (0,9%) e Tenaris (-0,4%), mentre tiene Eni (+0,3%). Giù anche Pirelli e Juve (-0,6%).