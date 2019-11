Borsa: Europa riduce calo,si guarda Cina

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Le Borse europee riducono il calo rispetto all'avvio, dopo i dati della disoccupazione e dell'inflazione nell'Eurozona. I listini del Vecchio continente restano in attesa delle mosse della Cina dopo la firma del presidente Donald Trump della legge a favore delle proteste di Hong Kong. L'euro sul dollaro resta poco mosso a 1,1002 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In calo Londra e Francoforte (-0,1%) mentre sono piatte Parigi e Madrid (+0,01%).

In positivo i tecnologici (+0,3%) mentre sono contrastate le auto con Renault (+1,7%), Daimler e Peugeot (-0,4%) e Volkswagen (-0,2%).

In calo le banche (-0,3%) dove sono deboli Hsbc (-0,5%) e Banco Santander (-0,3%). Andamento negativo anche per i titoli legati al petrolio (-0,2%) con Bp (-0,4%), Repsol (-0,3%) e Shell (-0,2%).