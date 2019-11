Borsa: Europa chiude in negativo

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Hanno chiuso in rosso le principali Borse europee, in una giornata in cui anche Wall Street viaggia in terreno negativo. Maglia nera a Londra (-0,9%) a 7.346 punti, seguita da Parigi (-0,13%) a 5.905 punti e da Francoforte (-0,07%) a 13.236 punti e Madrid (-0,07%) a 9.352 punti, entrambe intorno alla parità.