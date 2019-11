Atlantia crolla in Borsa su timori Aspi

(ANSA) - Atlantia in rosso in Borsa dopo le notizie sulla concessione autostradale di Aspi che appare sempre più in bilico. Dopo i primi scambi, il titolo cede il 3% a 19,90 euro. A Piazza Affari marciano in rosso anche gli altri concessionari autostradali con Sias (-2%) e Astm (-1,7%).