Oro: sale a 1.456 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il prezzo dell'oro è in lieve rialzo sui mercati asiatici con gli investitori in allerta sulle tensioni nelle trattative tra Usa e Cina sui dazi. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.456,72 dollari l'oncia in aumento dello 0,2% dopo il calo dello 0,5% messo a segno ieri.