In ultima asta aumentano rendimenti Btp

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Salgono i rendimenti nell'asta da complessivi 5,75 miliardi di euro di titoli di stato, l'ultima del 2019. Il Btp a 5 anni da 2,25 miliardi, a fronte di richieste per 2,9 miliardi, è stato assegnato con un rendimento dello 0,64%. Il Btp a 10 anni per 2,75 miliardi dopo una domanda per 3,35 miliardi vede il rendimento all'1,29%. Il Ccteu da 750 milioni, chiesto per 1,31 miliardi, offre un rendimento dello 0,71%. Nell'asta del 30 ottobre per tipologie analoghe i rendimenti erano stati dello 0,42%, 1,06% e 0,52%.

L'esito dell'asta spinge lo spread del Btp decennale sul Bund tedesco in aumento a 162 punti base con il rendimento, ovvero il tasso di interesse, del bond italiano in crescita all'1,25%.