Borsa: Milano maglia nera con Atlantia

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Piazza Affari indossa la maglia nera in una seduta negativa per tutte le Borse europee, disturbate dall'inasprimento delle relazioni tra Usa e Cina dopo la firma da parte del presidente Donald Trump della legge che sostiene le proteste a Hong Kong. Milano ha perso lo 0,61% con lo spread che è salito a 159 punti base dopo un'asta di Btp segnata da rendimenti in crescita e domanda in calo.

Fanalino di coda del listino è stata Atlantia (-2,4%) con il M5S che chiede a gran voce la revoca della concessione. Male le banche dopo la pubblicazione di uno studio di Oliver Wyman che prevede problemi di redditività del comparto: Bper ha perso l'1,3%, Unicredit e Ubi l'1%, Banco Bpm lo 0,9%. I timori sui dazi pesano sull'automotive con Cnh (-1,8%), Ferrari (-1,1%) e Fca (-0,9%), giù Azimut nel risparmio gestito (-1,8%) e Poste (-1,4%), prese di beneficio su Tim (-0,9%). In controtendenza, invece, Moncler (+2,4%), Amplifon (+0,9%) e Saipem (+0,7%).

Volano Astaldi (+13%) e Cairo (+7,7%), tra volumi consistenti.