Borsa: Europa resta debole, Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Le Borse europee proseguono deboli a causa del nuovo motivo di tensione fra Usa e Cina sulle libertà a Hong Kong che gettano incertezza sulla possibilità di raggiungere presto un accordo sui dazi. Senza indicazioni, se non per i futures in calo, da Wall Street dove i listini sono chiusi per il Thanksgiving, a guidare i ribassi è Milano (-0,82%). Piazza Affari è peggiorata per l'esito poco entusiasmante dell'asta dei Btp, in particolare del decennale, collocato con un rendimento lordo in crescita all'1,29% e con un effetto sullo spread arrivato a 161 punti appesantendo le banche. Il secondo peggior andamento è di Londra dove le blue chips, più che per lo stacco dei dividendi, soffrono per il rafforzamento della sterlina, spinta dai sondaggi su una vittoria ad ampia maggioranza dei conservatori di Boris Johnson nelle elezioni del 12 dicembre e quindi di una Brexit più vicina. Francoforte e Parigi cedono rispettivamente lo 0,34 e lo 0,25%, fa meglio Madrid (-0,10%).