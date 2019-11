Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Chiusura in calo per le principali Borse europee in una seduta dove hanno prevalso i timori sul raggiungimento di un accordo tra Usa e Cina sui dazi, dopo che il presidente Donald Trump ha firmato la legge del Congresso che sostiene le proteste a Hong Kong. Francoforte ha perso lo 0,31%, a 13.245 punti, Londra lo 0,18% a 7.416 punti e Parigi lo 0,24% a 5.912 punti.