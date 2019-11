Borsa: Europa cede senza Wall Street

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Prevalgono le vendite sulle Borse europee sulla scia delle asiatiche visto il riacutizzarsi delle tensioni Usa-Cina dopo che il presidente americano Donald Trump ha messo la firma a un pacchetto di misure approvate dal congresso a sostegno delle proteste a Hong Kong provocando la reazione di Pechino. I mercati si interrogano sui riflessi dell'accordo temporaneo sui dazi che sembrava a portata di mano.

In mancanza di indicazioni da Wall Street, chiusa oggi per la festività del Thanksgiving, Londra scivola (-0,42%) mentre la sterlina sale alla luce degli ultimi sondaggi che danno una netta vittoria dei Conservatori alle prossime elezioni. Sugli altri listini (Francoforte -0,34%, Parigi -0,26%) si muovono in controtendenza le tlc dove si mette in luce a Madrid (+0,02%) Telefonica (+1,12%) che ha annunciato lo scorporo delle attività latinoamericane ad eccezione del Brasile. Si guarda poi a Milano (-0,15% e spread a quasi 158 punti) in attesa delle aste di Btp e CCTeu per un valore fra 4,5 e 5,75 miliardi.