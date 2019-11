Snam ed Accenture insieme per Iot

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Snam e Accenture hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'utilizzo di Internet delle Cose (Iot) per "ottimizzare il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture e renderle più intelligenti e sostenibili, generando impatti positivi per i territori e le comunità".

L'accordo, sottoscritto dall'amministratore delegato di Snam Marco Alverà e da Julia Sweet, omologa in Accenture, rientra nell'ambito delle iniziative di SnamTec che prevede al 2023 investimenti per oltre 1,4 miliardi di euro nell'innovazione e nella transizione energetica.