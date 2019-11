Borsa:Milano peggiora (-0,4%) con banche

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Peggiora Piazza Affari, trascinata da Juve (-3%), dopo l'annuncio del prezzo di 0,93 euro dell'aumento di capitale da 300 milioni di euro, Cnh (-2,6%) e banche, con cali per Ubi (-2,1%), Banco Bpm (-2%), Bper (-1,1%), Unicredit (-0,9%) e Intesa (-0,5%), con lo spread oltre 156 punti.

Tra i costruttori in rosso Astaldi (-2,1%), nonostante l'avvio dei lavori per un nuovo ospedale in Cile, mentre crescono Salini (+2,4%), Buzzi (+0,8%) e soprattutto Cementir (+4,2%) su ipotesi di maggior consumo di cemento a seguito dei danni del maltempo. Per le autostrade male Atlantia (-1,8%), Astm (-1,4%) e Sias (-1,1%). Giù anche Tim (-1,4%), Pirelli (-1,1%), Poste (-0,7%) e Eni (-0,4%).

In positivo il lusso, con guadagni per Ferragamo (+2,7%) e Moncler (+1%). Bene anche le auto, con Ferrari (+1%) e Fca (+0,2%). In rialzo anche Prysmian (+0,6%) e sale Nexi (+3,3%).

In positivo Fos (+3,6%) al secondo giorno dall'ingresso alle contrattazioni.