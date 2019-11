Borsa: Milano debole con le banche

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Seduta debole a Milano, conclusa in negativo (-0,26%), in controtendenza rispetto alle altre principali Borse europee, nel giorno del via libera del Parlamento Ue alla nuova Commissione.

Le perdite maggiori sono state di Cnh (-2,7%), Juve (-2,4%) dopo il via libera all'aumento di capitale, Pirelli (-1,8%) e delle banche, a partire da Banco Bpm e Ubi (-1,7%), fino a Bper (-0,9%), Intesa (-0,6%) e Unicredit (-0,5%), con lo spread chiuso a 158 punti. Non meglio Leonardo (-1,4%) e Tim (-1,2%).

Giù i petroliferi, come Tenaris (-0,8%), Eni (-0,3%) e Saipem (-0,2%).

I guadagni più elevati sono andati a Nexi (+3,5%) e il lusso è cresciuto, con Ferragamo (+2,9%), Moncler (+0,2%) e Brunello Cucinelli (+4,2%). Positive le auto, come Ferrari (+0,7%) e Fca (+0,1%), insieme a Exor (+0,7%). Fuori dal listino principale pesanti le autostrade, con cali per Atlantia (-1,4%), Astm (-1,3%) e Sias (-1%). Bene invece i costruttori, come Buzzi (+0,9%) e Salini Impregilo (+2%), ma non Astaldi (-2,2%).