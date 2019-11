Borsa: Europa tiene, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Resistono le principali Borse europee, nel giorno dell'elezione della nuova Commissione Europea. In rialzo Londra (+0,35%), Milano (+0,3%) e Madrid (+0,25%) con Parigi e Francoforte a +0,1%. Peggio delle stime la fiducia dei consumatori e delle imprese manifatturiere in Italia, mentre il sentimento economico è salito di un decimale (99,1 punti). Positivi i futures Usa in vista del Pil trimestrale, degli ordini di beni durevoli, delle richieste di sussidi e del Beige Book della Fed, previsto in serata. Sotto pressione il colosso dei freni ferroviari Knorr-Bremse (-3,15% a Francoforte) dopo conti trimestrali inferiori alle stime degli analisti, mentre sale per l'opposto motivo Udg Healthcare (+4,8%).