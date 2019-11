Borsa: Asia contrastata, Tokyo +0,28%

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Borse contrastate in Asia e Pacifico dopo due rialzi consecutivi, in attesa del Beige Book della Fed previsto per la serata di oggi. Sui listini ha pesato oggi il dato sugli utili delle imprese cinesi, scesi in ottobre del 9,9% a 60,74 miliardi di dollari a fronte di un calo del 5,3% registrato in settembre. Tokyo ha guadagnato lo 0,28%, Taiwan lo 0,61%, Seul lo 0,31% e Sidney lo 0,93%, mentre Shanghai ha perso lo 0,13%. Poco sopra la parità Hong Kong (+0,03%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,14%). In rialzo i futures sull'Europa e sugli Usa in attesa del dato sull'inflazione e del tasso di disoccupazione in Germania domani, mentre oggi è atteso il Pil trimestrale Usa.