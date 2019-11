Crollo viadotto: De Micheli convoca concessionario Aspi

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - In merito alla chiusura della tratta dell'A26 tra l'allacciamento con l'A10 e lo svincolo di Masone la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha convocato questa mattina il concessionario Aspi al fine di stabilire gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità. E'quanto annunciato in un tweet del ministero.(ANSA).