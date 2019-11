Borsa: nuovo rialzo Asia, Tokyo +0,35%

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Nuovo rialzo per i listini di Asia e Pacifico sulla scia dei progressi nella trattativa tra Usa e Cina sui dazi. E' di oggi la telefonata tra il segretario del Tesoro americano Steve Mnuchin e il vicepremier cinese Liu He per sbloccare la cosiddetta 'fase uno' dell'accordo commerciale tra i due colossi per risolvere le questioni ancora aperte e chiudere al più presto l'accordo. Tokyo ha guadagnato lo 0,35%, Shanghai lo 0,03%, Taiwan lo 0,13% e Sidney lo 0,83%. In controtendenza Seul (-0,1%) e Hong Kong (-0,16%), oggetto di prese di beneficio dopo il balzo della vigilia a seguito delle elezioni distrettuali. La Piazza dell'ex-colonia britannica è ancora aperta insieme a quella di Mumbai (+0,31%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa del discorso del presidente della Fed Jerome Powell a Rhode Island e del Beige Book sull'economia Usa in arrivo domani.