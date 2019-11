Borsa: Milano positiva (+0,4%), su lusso

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Positiva la Borsa di Milano (+0,4%), trainata da costruttori come Buzzi (+2,3%) e dal lusso, con Moncler (+2,1%) e Ferragamo (+1,6%) sulla scia dei progressi nella trattativa tra Usa e Cina sui dazi. A guadagnare anche Juve (+1,6%) e Enel (+0,7%) dopo il piano industriale. Fuori dal listino principale salgono le autostrade, con Astm (+6,7%) e Sias (+6,2%), dopo le perdite del giorno precedente, così come Atlantia (+1%). Bene Astaldi (+4,7%) dopo la sostituzione di due commissari indagati, e anche Salini Impregilo (+0,5%).

Tra i titoli in calo ci sono i petroliferi, come Eni (-0,7%) e Saipem (-0,6%), col greggio in rialzo (wti +0,5%), mentre guadagna Pirelli (+1,4%). Sofferenti le banche come in tutta Europa, con cali per Unicredit e Intesa (-0,5%), così come per Banco Bpm (-0,3%), Ubi e Bper (-0,1%), con lo spread fermo a 153 punti. Giù anche Poste (-0,5%). Per Fos, la new entry sull'Aim, pomeriggio di congelamento al rialzo, a un teorico +42,6%) a 3,1 euro.