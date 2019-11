Borsa: Milano +0,1%, bene Tenaris

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Piazza Affari resiste in territorio positivo (Ftse Mib +0,1%), con il paniere principale spaccato in due, sorretto da Tenaris (+1,28%), titolo legato a doppio filo - commentano nelle sale operative - all'evoluzione dei negoziati sui dazi. Lo spread in calo a 149 punti favorisce invece Ubi (+1,05%), mentre Unicredit (+0,6%) prosegue il rialzo della vigilia su ipotesi di uscita dalla Turchia, avendo confermato "contatti in corso". Prese di beneficio per Prysmian (-1,35%), ieri sulla cresta dell'onda per la consegna definitiva di Western Link al committente National Grid. Segno meno anche per Italgas (-1,04%), Hera (-0,65%) Enel (-0,42%), nel giorno del piano industriale, ed Intesa (-0,36%). Rimbalzo dei titoli del gruppo Gavio (Astm +4% e Sias +3,87%), che prevede di ripristinare il viadotto crollato sulla A6 "in 3 o 4 mesi".