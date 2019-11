Borsa: Europa migliora, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Leggero miglioramento per le principali Borse europee, con i future Usa sulla parità, mentre la bilancia commerciale di ottobre, prevista in calo, è invece migliorata. La migliore è Milano (+0,2%), seguita da Londra (+0,1%) e Parigi (+0,03%). In rosso Francoforte (-0,1%) e Madrid (-0,04%).

In positivo in Europa sono soprattutto comparto immobiliare, informatica e industria. Tra i semiconduttori i migliori sono Ams (+3,4%) e Stm (+1,5%). Per i trasporti bene Air France-Klm (+3,9%) e per la ristorazione Tate & Lile (+3,2%), mentre soffre Compass (-6%), dopo i preliminari del 2019 e le stime del 2020.

Frenata di Edf (-2,5%) col protrarsi del fermo di alcuni reattori per il sisma nel sud della Francia. In ordine sparso i petroliferi, col greggio in rialzo (wti +0,5%). In negativo le auto, con Volkswagen (-0,4%) e Daimler (-0,3%), mentre è in positivo Fca (+0,2%) e sulla parità Renault ((+0,08%). In rosso le banche, italiane comprese, con lo spread in salita a 154. Giù Dnb (-2%) e Intesa (-0,6%).