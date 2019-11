Unicredit lavora con Koç su jv Turchia

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Unicredit ha avviato "contatti con il suo partner Koç Group in merito a una potenziale evoluzione dell'attuale joint venture in Turchia" nell'ambito del proprio piano strategico. Lo si legge in una nota diffusa a seguito di indiscrezioni di stampa su una "possibile operazione" riguardante Kfs e Yapi Kredi, in cui si precisa che "non è stato raggiunto un accordo definitivo in merito a tali discussioni" e che sarà cura della Banca "aggiornare tempestivamente il mercato" in caso di ulteriori sviluppi.