Torna l'Artigiano in Fiera, quest'anno in vesti 'Hi-Tech'

Artigiano in Fiera, la fiera delle arti e mestieri del mondo, torna a Milano per la sua 24° edizione. Dal 30 novembre al 8 dicembre il polo fieristico di Rho-Pero ospiterà circa 3000 artigiani provenienti da 100 Paesi, che saranno protagonisti con prodotti tipici e creazioni originali, tutte accomunate dalla manifattura d’eccellenza. Quest'anno ci sarà un modo inedito di vivere Artigiano in Fiera grazie ad una nuova App dedicata che, oltre a mettere a portata di “tap” tutte le informazioni utili sugli espositori e sui servizi disponibili, offrirà un’esperienza immersiva e personalizzata. La nuova mappa interattiva, sfruttando la localizzazione, aiuterà i visitatori a raggiungere i Paesi, le Nazioni, i prodotti e gli artigiani in modo rapido e intuitivo, guidandoli dal punto in cui si trovano fino allo stand dell’artigiano o del prodotto che cercano. In più, la funzionalità “Aiutaci a conoscerti” permetterà al singolo visitatore di vivere un’esperienza su misura: l’app mostrerà, in sequenza, delle immagini rappresentative degli artigiani, dei prodotti e delle pietanze disponibili ad Artigiano in Fiera, cui l’utente potrà interagire con dei semplici “swipe” nella direzione che incontra le sue preferenze. In questo modo, l’App saprà esattamente cosa proporre all’utente, creando un itinerario ad hoc in base ai suoi reali interessi, ottimizzando l’efficacia del tempo speso in Fiera. Completamente gratuita, l’App è disponibile sia per iOs che Android.