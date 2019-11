Mignanelli, alumnus Insead dell'anno

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - È Andrea Mignanelli l'INSEADer of the Year 2019, ovvero l'Alumnus Italiano dell'anno della prestigiosa business school di Fontainebleau (Francia).

Mignanelli, ceo del gruppo Cerved, verrà premiato questa sera nell'ambito di una cena di fundraising organizzata presso l'headquarter di Microsoft e realizzata con il contributo di A.T. Kearney, partner dell'iniziativa, che vedrà la partecipazione di Peter Zemsky, INSEAD Deputy Dean. "La nomina a Ceo del gruppo Cerved, una delle vere public companies Italiane, meritata grazie alla vision, la leadership e l'intuito imprenditoriale con cui ne ha guidato lo sviluppo e la creazione di valore nel business Npl" è la motivazione del premio. Mignanelli ha conseguito l'MBA programme INSEAD nel 1998 e, dopo sette anni in McKinsey, ha fondato e guidato la crescita della società integrata in Cerved nel 2011 come Cerved Credit Management. I risultati ottenuti lo hanno portato alla nomina di CEO del Gruppo nel 2019.