Mediaset: P.S. Berlusconi, ottimisti

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Lo dico chiaramente: siamo molto ottimisti se le posizioni restano lineari". Lo ha affermato il vice presidente e amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, rispondendo a una domanda in vista dell'udienza di venerdì prossimo con Vivendi di fronte al Tribunale di Milano a margine della presentazione del programma di Chiambretti 'La repubblica delle donne'.

"La fusione è la strada più pratica ma se non sarà fusione troveremo altri modi", ha proseguito in merito a Vivendi e all'operazione per la nascita di MediasetForEurope "Noi andiamo avanti col nostro progetto ma ci dispiace che venga rallentato.