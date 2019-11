Borsa:Milano sale con Prysmian Unicredit

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Piazza Affari si conferma in rialzo anche se al di sotto dei massimi (Ftse Mib +0,6%), mantenendosi comunque in testa agli altri listini europei. Corre Prysmian (+3,7%), che ha completato l'intervento sull'elettrodotto Western Link tra Scozia, Inghilterra e Galles. In luce Unicredit (+1,8%), che ha confermato di essere al lavoro per ridefinire la propria presenza in Turchia, anche se non ci sono ancora accordi per cedere quote nella joint-venture in Kfs. Lo spread in calo a 151,6 punti, anche a seguito della riapertura di un tavolo sull'ex-Ilva, non muove Banco Bpm (+0,48%), che riduce il rialzo insieme a Ubi (+0,3%), mentre tiene Mps (+0,8%). Sotto torchio i titoli del gruppo Gavio (Astm -3,64% e Sias -2,82%) dopo il crollo di un viadotto sulla A6 Torino-Savona che ripropone il tema delle concessioni, che colpisce anche Atlantia (-0,84%).