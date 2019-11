Borsa: Europa sale dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio in territorio positivo di Wall Street. I mercati riflettono l'ottimismo degli investitori dopo gli indici Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania e in attesa dell'intervento a Francoforte di Yves Mersch, membro dell'esecutivo della Bce.

Nel Vecchio continente la migliore è Londra (+1%), a seguire Madrid (+0,8%), Milano (+0,7%), Parigi e Francoforte (+0,5%). A spingere i mercati sono le utility (+1,1%) ed il comparto dell'auto (+0,9%). A Piazza Affari corre Prysmian (+4,9%) con il completamento l'intervento sull'elettrodotto Western Link tra Scozia, Inghilterra e Galles. Sale anche Unicredit (+2,2%), che ha confermato di essere al lavoro per ridefinire la propria presenza in Turchia, anche se non ci sono ancora accordi per cedere quote nella joint-venture in Kfs. In rosso i titoli della galassia Gavio con Astm (-2,1%), dopo il crollo di un viadotto sulla A6 Torino-Savona.