Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Le Borse europee chiudono in rialzo con l'ottimismo degli investitori sulle trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Si guarda anche ai dati positivi sulla fiducia delle imprese e le prospettive dell'economia tedesca. I listini del Vecchio continente hanno archiviato la seduta in linea con l'andamento di Wall Street ed in attesa delle prossime indicazioni che arriveranno dalla Fed.

In rialzo Londra (+0,95%), Madrid (+0,7%), Francoforte (+0,63%) e Parigi (+0,54%).