Bitcoin cala a minimi ultimi 6 mesi

(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - Il Bitcoin affonda ai minimi degli ultimi sei mesi, appesantito dalla stretta della Cina sulle criptovalute. Il Bitcoin è arrivato a perdere fino all'11% a 6.530 dollari per poi limitare le perdite e salire a 7.149 dollari. Solo a novembre il Bitcoin ha perso il 22%, il maggior calo mensile in un anno.