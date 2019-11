Lvmh: Ft, prossimo accordo con Tiffany

(ANSA) - Sarebbe ormai prossimo l'accordo tra Lvmh e Tiffany per l'acquisto da parte del colosso francese delle gioiellerie preferite da Audrey Hepburn. Lo riporta il Financial Times, che nell'edizione online spiega come l'ultima offerta di Lvmh valuti il marchio americano 135 dollari ad azione (dai 130 dollari del 21 novembre), per un valore complessivo di 16,7 miliardi. Nella giornata di oggi si dovrebbero tenere entrambi i board delle due società e l'annuncio, una volta risolti gli ultimi dettagli, potrebbe arrivare domani.