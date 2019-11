Indotto Mittal:Emiliano,anticipo Regione

(ANSA) - TARANTO, 24 NOV - "Già molte aziende dell'indotto rischiano di avere i documenti relativi alla bancabilità in disordine. Il che renderebbe complicata quella operazione che stiamo approfondendo di anticipare da parte della Regione i pagamenti. Questa operazione ha bisogno di un meccanismo contabile fondato su una garanzia che prevede che le aziende abbiano i requisiti perfetti di bancabilità. Se il tempo passa e nessuno li paga rischiano di perderli". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di un incontro nella sede di Confindustria Taranto sull'indotto che rivendicano il pagamento delle fatture di ArcelorMittal.

"Questa mattina - ha aggiunto - abbiamo chiesto ai ministri Boccia e Patuanelli di verificare se sia necessario, ove Mittal voglia utilizzare questa vicenda come leva sul Governo, di inserire in Finanziaria una norma che consenta alla Regione Puglia di anticipare questi soldi senza vincoli particolari, eventualmente surrogandosi nel credito".