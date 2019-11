Attesa sui mercati per dazi e Pil Usa

(ANSA) - Ci saranno ancora i dazi Usa-Cina tra i temi a cui i mercati guarderanno la prossima settimana, in attesa di capire una volta per tutte se gli Stati Uniti accetteranno l'invito della Cina per un nuovo incontro a Pechino con il rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Quanto agli Usa sono in calendario il 26 novembre un discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, e il 27 il Beige Book della stessa Federal Reserve. Tra gli appuntamenti della Bce, l'intervento a Francoforte del membro esecutivo Yves Mersch il 25 novembre mentre il 28 novembre parlerà Benoit Coeuré, componente dell'executive board della Bce. In Italia, dove tra le tensioni del governo prosegue l'iter di manovra e dl fisco, sono previste un'asta di Ctz e Btp il 26 novembre e di Bot semestrali il 27 novembre.

Tra gli indici macroeconomici attesa per l'Ifo tedesco domani, i dati Usa sulle vendite di nuove case e sulla fiducia dei consumatori il 26 novembre, il Pil Usa il 27 novembre.