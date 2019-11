Conte, si tratta se Mittal toglie revoca

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Con ArcelorMittal si può iniziare a trattare se l'azienda annuncerà la sospensione della procedura di revoca dal contratto sull'ex Ilva avviata in tribunale. Lo avrebbe ribadito il premier Giuseppe Conte al tavolo del Consiglio dei Ministri, parlando dell'incontro previsto nelle prossime ore con i vertici di Mittal.

Sul punto - spiega un ministro - si sarebbero tutti detti d'accordo come anche sull'impossibilità di trattare se verrà ribadita la richiesta di 5000 esuberi. Al tavolo, si è concordato, siederanno con Conte i ministri Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri, per confrontarsi non solo con Lakshmi e Aditya Mittal, ceo e cfo del gruppo Mittal, ma anche con l'amministratore delegato in Italia, Lucia Morselli.