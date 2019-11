Borsa: Europa positiva con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Si confermano ben intonate le borse europee sulla scia di Wall Street in un clima positivo sui dazi: il presidente Usa Trump ha detto che ci sono ottime chance per un accordo ma il tutto è complicato da quel che sta accadendo a Hong Kong. La migliore è Londra (+1,36%) seguita da Parigi (+0,40%) e Francoforte (+0,31%). A Milano (+0,27%) sul podio ci sono Diasorin (+2,6%), Tenaris (+2,14%) e Fineco (-1,68%) mentre sul fronte opposto prevalgono le prese di profitto su Bper (-2,17%) e retrocedono anche Juve (-0,98%) e A2a (-0,69%).

Fuori la listino principale c'è interesse per Mediaset (+2,42% a 2,74 euro) con il giudice che ha dato un'altra settimana per trovare un accordo con Vivendi (+0,56% a Parigi) di cui beneficia anche Mediaset Espana (+3,49% a 5,87 euro a Madrid). Oggi ha invece cambiato rotta As Roma (-5,41%) dopo due giorni di rally sulle ipotesi di una ingresso di Friedkin nel capitale.