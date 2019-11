Snam: 6,6 miliardi investimenti al 2023

(ANSA) - Snam rivede al rialzo tutti gli obiettivi del proprio piano industriale, portando gli investimenti a 6,5 miliardi di euro (+14%) al 2023. In particolare aumentano del 65% quelli dedicati alla cosiddetta 'green economy' e all'innovazione (Snamtec), che superano quota 1,4 miliardi. In rialzo l'utile per azione (+5,5% annuo) al 2023, con una crescita annua dell'utile del 4%. Confermata la politica dei dividendi, con un progresso del 5% annuo fino al 2022. Sono le linee guida del nuovo piano presentato dall'ad Marco Alverà. Intanto Snam rivede al rialzo la stima sull'utile del 2019, che si porterà a quota 1,08 miliardi di euro, atteso al 2020 a circa 1,1 miliardi. La Rab (attività regolata) per i ricavi 2020 è attesa a circa 20,6 miliardi. Secondo il Gruppo di San Donato Milanese, l'incidenza del costo di trasporto per metro cubo di gas è scesa del 10% rispetto al 2015.