Elkann: causa Gm non preoccupa, a fine anno memorandum con Psa

"Affronteremo nei luoghi adeguati la causa intentata da Gm, che non ci preoccupa. Mi dispiace che uno faccia accuse false a una persona come Marchionne che non si può difendere". Lo ha affermato John Elkann in un incontro con i giornalisti in occasione dell'Investor Day per i primi dieci anni di Exor, la holding del gruppo Agnelli.



"Nei prossimi dieci anni continueremo a costruire grandi aziende, ne compreremo di nuove e investiremo in quote di società e start up privilegiando imprese a controllo familiare o condotte dai fondatori. continueremo a ridurre debito e generare cassa".



"Abbiamo rafforzato il nostro impegno sull'auto. Con Psa è un rafforzamento. Exor sarà azionista di riferimento. Potremo assicurare stabilità proprietaria all'azienda".



"Da come stanno lavorando le nostre squadre sono incoraggiato a pensare che a fine anno avremo il memorandum d'intesa". Così il presidente di Fca e di Exor, John Elkann, in merito all'operazione con Psa in un incontro con i giornalisti in occasione dell'Investor Day di Exor, la holding del gruppo Agnelli.



La vicenda - General Motors accusa Fca di averla danneggiata manipolando le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro con il United Auto Workers fra il 2009 e il 2015 e punta il dito contro l'ex amministratore delegato, Sergio Marchionne, definito una "figura centrale" nello schema di tangenti pagato da Fca al Uaw per indebolire Gm e spianare la strada alle nozze con Fiat Chrysler.

Accuse che Fca ritiene "senza merito": assicurando che si difenderà con tutti i mezzi legali a disposizione, Fca si dice "stupita per i contenuti e la tempistica" dell'azione legale. "Possiamo solo presumere che punti a fermare la proposta fusione con PSA e le trattative con il Uaw" aggiunge Fca.

E ancora, il gruppo promette che "si difenderà con tutte le forze dalla causa promossa ieri da General Motors". E in una nota definisce le accuse "un tentativo senza basi di distogliere l'attenzione dalle sfide proprie di quella società". L'azienda parla di "sconcertante manovra" che "viene in un momento in cui Fca sta dimostrando di essere un concorrente sempre più forte" con il piano di fondersi con Psa.

"Ci tenevo a contattarvi personalmente per assicurarvi che non ci faremo frenare da questa azione". Lo scrive l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in una lettera ai dipendenti in merito alla causa intentata da General Motors contro il gruppo. "Manteniamo alto il nostro livello di prestazioni perché ha chiaramente preoccupato alcuni dei nostri concorrenti", dice Manley che ringrazia i lavoratori per il lavoro che continuano a fare "per creare un'azienda straordinaria".