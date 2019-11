Borsa:Milano peggiora (-0,5%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Peggiora Piazza Affari (-0,5%) a metà pomeriggio insieme alle principali Borse europee, sulla scia del calo a Wall Street. La peggiore rimane Londra (-0,7%), seguita da Madrid (-0,2%), Parigi (-0,15%) e Francoforte (-0,05%).

A Milano i guadagni sono per As Roma (+3,9%) dopo le indiscrezioni sulla disponibilità a un'offerta dal magnate americano Dan Friedkin e Tim (+2,8%) promossa Barclays. Bene le banche, con lo spread a 152, in particolare Banco Bpm (+2,6%), Ubi (+2,5%) e Unicredit (+1%), meno Intesa (+0,3%) coi lavori in corso per un possibile ingresso in Nexi (+0,8%). Cresce Eni (+0,5%) come il resto dei petroliferi, col greggio in rialzo (wti +1,5%). Positiva Mediaset (+0,7%) in trattativa con Vivendi. In rosso Fca (-2,9%) dopo le accuse da Gm e malgrado le rassicurazioni sui colloqui con Psa. Patisce anche Exor (-2,7%).

Perdono Buzzi (-1,9%) e Atlantia (-1,2%) che dal giorno precedente soffre dopo il documento sui rischi di crollo del ponte Morandi. Cala Piquadro (-4,5%) dopo i conti.