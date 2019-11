Intesa: contatti con Nexi per alleanza

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Intesa Sanpaolo e Nexi hanno avviato contatti preliminari per esaminare eventuali operazioni finalizzate al rafforzamento della partnership commerciale già in essere tra le parti", senza che tuttavia sia "stato definito alcun progetto ne' di natura industriale ne' tantomeno di natura finanziaria che contempli valori".

E' quanto indicano con note distinte le due società negando che l'operazione possa contemplare l'ingresso di Intesa in Nexi con una quota pari o superiore al 30%, tale da far scattare l'obbligo di Opa.